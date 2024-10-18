مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال: اغتيال السنوار نقطة تحول في الحرب وعلى "إسرائيل" ألا تفرح والذهاب نحو صفقة تبادل أسرى

وطن: قال محللون ومسؤولون إسرائيليون سابقون، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار نقطة تحول في الحرب، وعلى إسرائيل ألا تفرح، بل عليها الذهاب بسرعة نحو صفقة تبادل أسرى.

ويعتقد دفير كريب، وهو مسؤول سابق بجهاز (الشاباك)، أن على إسرائيل “التفكير جيدا، لا الفرح، بعد قتل السنوار”، وشدد على ضرورة استغلال الوضع من أجل الدفع بصفقة تبادل أسرى.

وأعرب كريب عن قناعته أنه من الأصوب “الذهاب لمفاوضات تسوية ونحن أقوياء، بعد إضعاف حماس وحزب الله بشكل كبير”.

من جهته، حذر اللواء احتياط إيتان دنغوت، وهو منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية سابقا، من “تصاعد الفوضى بغزة، وانعدام التعليمات، وعدم وجود تنظيم وسيطرة في حماس”.

وأكد جيش الاحتلال أن السنوار، الذي تعدّه تل أبيب مهندس “طوفان الأقصى” على مستوطنات وقواعد غلاف غزة، استشهد الأربعاء بحي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفق الصور التي نشرها جيش الاحتلال، كان السنوار ملثما ومسلحا ويرتدي بزة عسكرية، وألقى لوحا خشبيا نحو مسيّرة إسرائيلية دخلت إلى المبنى، قبل أن يتم استهدافه بإطلاق قذيفة دبابة.

فيما اكد قائد الوحدة 8200 الاستخبارية في جيش الاحتلال سابقا حنان غيفن، "على قدرة السنوار،على تضليل إسرائيل وضمان سرية هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

ووصف ان السنوار بأنه “صنع أسوأ يوم بتاريخ إسرائيل”، معتبرا قتله “نقطة تحول بعد سنة من الحرب لسكان غزة والأسرى المحتجزين”.

في السياق ذاته، قالت عينات هوخبيرغ مروم، وهي خبيرة في الجيوسياسة والأزمات والإرهاب الدولي، إن ما حدث ليس قضاء على حماس، محذرة من تصعيد آخر في ظل اندلاع حرب لبنان الجديدة والانتفاضة الثالثة.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين، وأسرت ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق سراح ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.