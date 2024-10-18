حزب الله ينعى الشهيد يحيى السنوار: قائد المقاومة وأيقونة التضحية

وطن: نعى حزب الله، اليوم الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي استشهد في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وفي بيان أصدره الحزب، قدّم التعازي للشعب الفلسطيني ولحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا على الدور الكبير الذي لعبه السنوار في قيادة المقاومة ومواجهة المشروع الأمريكي والاحتلال الاسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن السنوار حمل شعلة القيادة من الشهيد القائد إسماعيل هنية، واستمر في مسيرة المقاومة والتضحيات حتى نال الشهادة، معتبرًا استشهاده تجسيدًا لمراتب الكرامة والبطولة.

كما أكّد حزب الله وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، معبّرًا عن ثقته بالنصر الإلهي للمجاهدين والمقاومين.

وفي الختام، دعا الحزب الله أن يتقبل الشهيد السنوار بواسع رحمته، وأن يمنح أهله والمجاهدين الصبر والثبات.