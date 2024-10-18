الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز آخرين شمال أريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا واحتجزت آخرين، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بلهان من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وذلك عقب توقيفه قرب مستعمرة "تومر" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شمال المدينة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان قرب قرية فصايل شمال أريحا، وأخضعتهم للتفتيش والاستجواب الميداني.

وصباح اليوم، أصيب جنديان في جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية إطلاق نار نفذت في منطقة البحر الميت.

وزعم جيش الاحتلال أن "شابين تسللا من الحدود الأردنية، واشتبكوا مع جنوده، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح متوسطة إلى طفيفة، ومقتل الشابين في الاشتباك".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تصريحه أنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية".

وبين المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي تتابع التطورات"، مؤكدًا "ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة".