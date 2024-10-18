الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستعمار في قرية كفر كقدوم، شرق قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في القرية، عرف من بينها: منزلا المواطنان مراد وحسام شتيوي.

وندد المشاركون في المسيرة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.