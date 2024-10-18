الفصائل تنعى الشهيد القائد يحيى السنوار

وطن: أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، في رفح، جنوب قطاع غزة.

ونعت الفصائل، في بيانات منفصلة، اليوم الجمعة، الشهيد القائد يحيى السنوار، الذي استشهد مشتبكا مع قوة للاحتلال في رفح اول أمس الاربعاء.

"الجهاد": ننعى قائدا كبيرا لم يغادر سلاحه

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة: ننعى اليوم قائداً كبيراً ومميزاً من قادةِ شعبنا الفلسطيني، أمضى حياته مجاهداً، وتقدم الصفوف وقاتَل في سبيل الله، لمْ يتردد ولم يَضعُف، ولم يغادر سلاحه، القائدُ الكبير يحيى السنوار، الذي ارتَبَطتْ باسمِهِ أكبرُ معركةٍ خاضها الشعبُ الفلسطيني على مدار نِضالهِ الطَّويل، انَّها معركَةُ طوفانِ الأقصى بكلِّ ما تَحمِله من معاني البُطولَة و التَضحيَة و الفِــــداء.

"حزب الشعب": استمرار ارهاب الاحتلال لشعبنا ولقياداته الوطنية بالاغتيال لن يثني شعبنا عن نيل حريته

ويشاطر حزب الشعب شعبنا العظيم واخوتنا في حركة حماس العزاء باستشهاد المناضل الكبير رئيس المكتب السياسي لحركة خماس يحيى السنوار .

ويؤكد حزب الشعب في بيان له وصل وطن، ان استمرار ارهاب الاحتلال لشعبنا ولقياداته الوطنية بالاغتيال والقتل والحصار والتجويع والابادة لن تثني شعبنا عن مواصلة طريقه من اجل نيل حريته واستقلاله الوطني ومن اجل حقوق لاجئيه الراسخة في العودة ،بل انها على العكس تماما تعبد هذا الطريق وتسرع من انبلاج فجر الحرية والاستقلال .

"المبادرة": لن يؤدي استشهاد القائد السنوار ورحيله الا الى تعاظم النضال الوطني و المقاومة من أجل الحرية

ونعت حركة المبادرة الوطنية للشعب الفلسطيني استشهاد القائد يحيى السنوار رئيس حركة حماس الذي استشهد وهو يقاتل ويقاوم بنفسه فوق الأرض دفاعا عن حرية شعبه ووطنه فلسطين.

و اذ تتقدم حركة المبادرة لحركة حماس بمشاعر الفخر و الاعتزاز و بالتبريكات باستشهاد القائد المتميز، والمناضل العنيد يحيى السنوار، وتؤكد أن عمله و ذكراه ستبقى حية في صفوف شعبه و نضال وطنه و في ذاكرة آلاف الأسرى الذين ناضل بكل طاقته من اجل حريتهم و اطلاق سراحهم، و لن يؤدي استشهاده ورحيله الى جنات الخلد الا الى تعاظم النضال الوطني و المقاومة من أجل الحرية و التحرر من الإحتلال الغاشم .

وسيذكر شعبنا و قواه المناضلة للمجاهد يحيى السنوار اخلاصه الصادق للوحدة الوطنية وتفانيه من أجل تحقيقها.

و تؤكد المبادرة أن اغتيال القادة المناضلين لم يكسر يوما و لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا نجح في إطفاء جذوة المقاومة و النضال الوطني الذي سيتواصل حتى تحقيق الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني بكل مكوناته

"الشعبية": استشهاد "القائد المشتبك" يحيى السنوار وهو يقاتل في الصفوف الأمامية دفاعاً عن فلسطين يخلده في ذاكرة الأمة كقائد لا يُهزم

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد الوطني الكبير الشهيد المُشتبك يحيى السنوار “أبو إبراهيم” رئيس حركة حماس ومهندس ملحمة طوفان الأقصى وأحد أبرز رموز النضال الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيانٍ لها: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باسم أمينها العام ونائبه، بطل فلسطين وشهيدها القائد الوطني الكبير، المناضل والمقاوم والأسير المحرر، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد المُشتبك يحيى السنوار “أبو إبراهيم”، مهندس ملحمة طوفان الأقصى وبطل معركة سيف القدس . والذي استشهد في اشتباك بطولي في رفح جنوب قطاع غزة، إلى جانب عدد من رفاق دربه، ليلتحق بقافلة شهداء الوطن الكبار و قضية فلسطين العادلة وكرامة وحرية الأمة العربية".

واشارت الشعبية إلى أن فلسطين والقضية والنضال الوطني الفلسطيني وفصائل المقاومة والأمة جمعاء، فقدت قائداً كبيراً لم يعرف التراجع يوماً، قضى حياته في خضم المقاومة، مدافعاً شرساً عن حقوق شعبه وأرضه، مُجسداً في حياته نموذجاً استثنائياً للمناضل الملتصق بهموم شعبه، واستشهاده وهو يقاتل في الصفوف الأمامية دفاعاً عن فلسطين يخلده في ذاكرة الأمة كقائد لا يُهزم، لم يتردد في اتخاذ طريقه نحو النصر أو الشهادة التي نالها في أشرف المواقع مقاتلا مدافعا عن شعبه".

"الديمقراطية": سنكون أوفياء للرسالة التي أطلقها القائد الوطني الكبير فجر السابع من أكتوبر المجيد

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقالت في بيان النعي: "روى قائد الطوفان بدمه الزكي أرض فلسطين مقاتلاً حتى اللحظة الأخيرة، فدائياً في الدفاع عن أرضه، ووفياً لشعبه حتى اللحظة الأخيرة وحريصاً على كرامته الوطنية، رفض الاستسلام ورفض المساومة.

إن القائد الوطني الكبير الشهيد يحيى السنوار، الذي خلف رفيق نضاله الشهيد إسماعيل هنية في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، واحدٌ من القادة الكبار الذين يعجز الكلام عن الإرتقاء إلى المستوى اللائق في وداعهم

وقد كان رجل الفعل والعمل، وإذا قال صدق، ويكفيه فخراً أنه احتل بجدارة موقعه قائداً لطوفان الأحرار، ليس في فلسطين وحدها بل في العالم كله.

وتؤكد "الديمقراطية" على أن هذا الحدث الجلل لن يكون إلا حافزاً إضافياً، يدفع شعبنا الصامد البطل ومقاومته الباسلة إلى المزيد من التماسك والإصرار على مواصلة مسيرة النضال والكفاح والمواجهة الشاملة للتحالف الأمريكي الإسرائيلي ومشروعه التدميري

وسنكون أوفياء للرسالة التي أطلقها القائد الوطني الكبير فجر السابع من أكتوبر المجيد من أجل أن يغمر طوفان المقاومة كل شبرٍ من أرض فلسطين، وطناً حراً لأبنائها يندحر عنها الإحتلال وقطعان المستوطنين ملطخين بعار الهزيمة النكراء".