المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً حيوياً شمال فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أن مقاتليها هاجموا هدفاً حيوياً في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وتوعدت بأنها ستستمر "في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ويأتي ذلك استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أمس تنفيذها هجوماً على هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، فيما وجهت فجر يوم الأربعاء ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي وسط فلسطين المحتلة بواسطة "طائرة ذات قدرات متطورة".