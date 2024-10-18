حزب الله يدكّ "زوفولون" شمالي حيفا.. ويستهدف تجمعات للاحتلال

وطن: تتصدّى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله لمحاولات التسلل الإسرائيلية من الحافة الأمامية جنوبي البلاد، حيث تستهدف قوات الاحتلال وتمنعها من التقدّم، بالتوازي مع دكّها لمواقع الاحتلال والمستوطنات.

وعند الساعة 01:00 من فجر اليوم الجمعة، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وأثناء محاولة تجمّع لجنود الاحتلال إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في محيط المكان (عيتا الشعب)، استهدفهم مقاتلو المقاومة مرة ثانية عند الساعة 01:10 فجراً بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وبعد رصد تحرّكات لجنود الاحتلال عند أطراف بلدة كفركلا، قام مجاهدو المقاومة عند ‏الساعة 01:05 فجراً باستهدافها بقذائف المدفعية. ‏

دكّ مستوطنات الاحتلال

وبالتوازي مع تصدّيه لقوات الاحتلال جنوباً، يواصل حزب الله دكّ مواقع الاحتلال ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة.

واستهدف مقاتلو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح اليوم، منطقة "زوفولون" شمالي ‏مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة. ‏

ودوّت صفارات الإنذار في "زرعيت" بالجليل الغربي.

وأفادت مصادر صحفية، عن صلية صاروخية في اتجاه الجليل الغربي، حيث دوّت صفارات الإنذار في "أدميت" و"إيلون" و"يعرا".

يأتي ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

وأعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، في بيان، الانتقال إلى "مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدّث عنها مجريات وأحداث الأيام المقبلة".