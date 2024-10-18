الاحتلال يعتدي على متضامنة بالضرب خلال قطف الزيتون في مسافر يطا

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، على متضامنة أجنبية خلال تطوعها في قطف الزيتون مع المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال عضو مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب بالعصي على متضامنة اجنبية كانت متطوعة في قطف الزيتون مع المواطنين في قرية سوسيا بالقرب من مستوطنة "سوسيا" ومنعوا المواطنين من قطف الزيتون.

واشار الى ان المتضامنة رفضت نقلها بإسعاف الاحتلال، ونقلت بإسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني لتلقي العلاج في مستشفى أبو الحسين القاسم في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأشار النواجة، الى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على ممتلكات المواطنين وقاطفي الزيتون في القريةة، بهدف دفع المواطنين للتهجير القسري عن أراضيهم لصالح الاستعمار.