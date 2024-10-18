الاحتلال يمنع المواطنين من التوجه لأداء الصلاة قرب جبل صبيح في بيتا

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين من التوجه لأداء الصلاة بالقرب من جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول إلى مكان الصلاة بالقرب من جبل صبيح، كما منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى هناك.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.