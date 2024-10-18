المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون: السنوار شامخاً كالطود في حياته، وبين زخات الرصاص ارتقى شهيداً

رام الله – وطن: قال المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، ان استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار خسارة كبيرة، لكنها ستزيد شعبنا ومقاومته الباسلة وكل قواه ومؤسساته الوطنية، إصرارا وتصميماً على مواصلة النضال، مهما كانت الصعاب، من أجل فلسطين، من أجل الحرية من أجل تحرير أرضنا وطرد الغزاة المحتلين منها.

وقال المؤتمر في بيان وصل وطن نسخة عنه "نشارك شعبنا الحزن والأسى والفخر والاعتزاز بالشهيد البطل الأسطوري المقدام يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي نال ما كان يتمنى، موتٌا مشرفُا مُشتبكٌا مع عدوه مرتديا بزته وجعبته العسكرية بين رفاق دربه".

وتابع المؤتمر "استشهد القائد بعد أن بادر بإطلاق النار على جنود المحتل الصهيوني، استعان العدو بسلاحه من الجو وبدباباته لمواجهته. أُستشهد ابو ابراهيم نِدا كبيراً، ليس للصهاينة فحسب، بل لكل حلفائهم، فها هو راعي الإجرام المجرم الامبريالي الصهيوني بايدن، يهنئ القاتل المجرم مهندس الابادة الجماعية ضد الأطفال والنساء والمدنيين نتنياهو باستشهاده".

وأضاف المؤتمر "لم نكن يوما ننتظر أو نتمنى موتاً لهذا البطل، غير هذا الذي حصل عليه. استشهد ابو إبراهيم في الميدان بين رفاقه يخوض المعارك، لا كما ادعى العدو وأوهم بذلك الكثيرين، أنه في الأنفاق محاط بالأسرى لحماية نفسه من الاغتيال".

وأضاف المؤتمر ان "خسارة شعبنا بهذا الفُقدان الكبير ممزوجة بالفخر والاعتزاز لهذا العطاء وهذه البسالة والبطولة لن تَفتّ في عضد هذا الشعب المقاوم منذ ما اكثر من قرنٍ من أجل تحرير أرضه واستقلال وطنه".

الشهيد السنوار ليس أول الشهداء فعلى هذا الدرب سار الشهداء القسام وعبد القادر الحسيني وابو جهاد وابو علي مصطفى واحمد ياسين، وفتحي الشقاقي وياسر عرفات واسماعيل هنية وسيد شهداء المقاومة السيد حسن نصرالله ، ومئات بل آلاف الشهداء، قَضَواْ على هذا الدرب ليشكلوا منارات لمواصلة النضال نحو تحرير فلسطين.