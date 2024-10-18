زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: عامٌ كاملٌ انقضى وحرب الإبادة على قطاع غزة تستمر في فصولها المُحزنة

مرّت الأيام والأسابيع والشهور تباعًا على مدار العام المُنصرم لا يختلف أيٌّ منها عن الآخر مُطلقًا، حيث عشنا وما نزال وكأنّنا في قلب أحد أفلام الرعب الخيالية، والوحش الهائل ينفلت مُجدّدًا بين الفينة والأخرى ليبتلع الأخضر واليابس، ويسحق البيوت والمزارع والناس بلا توقّف في كل أرجاء قطاع غزة.

وخلال الأسبوع الأخير من عامٍ لا نعرف كيف انقضى، أفقنا يوميًا على أخبارٍ مُحزنةٍ أكثر، إذ أنّ عشرات العائلات في رفح وخانيونس والنصيرات ومدينة غزّة قُضي عليهم بقصف الطائرات الحرب؛ منها من كان لهم "حظٌّ جيّد" بتمكّن الناس من انتشال جثثهم وجثثهن، ومنهم من دُفنوا تحت الأنقاض. كما استمرّ الجيش الفاشي بتفجير البيوت في كُل المناطق وبنفس الوتيرة، وخصوصًا في أحياء جنوب مدينة غزة، حيث لم يترك جدارًا يُمكن الاستناد عليه.

لم أكن أتخيّل هذا الكمّ الهائل من الحزن الذي يتركه فقد الأحبة لأنهم قُتِلوا غدرًا وبلا ذنب، خصوصًا الأطفال الأبرياء، لكنّني شعرت بمرارة الفقد القاسية حين استشهد الابنان الاثنان لجارتي، وهما اللذان اعتدت رؤيتهما يوميًا، وراقبت نموّهما في كُلّ مرحلة، ولكنّ قذيفةً غادرةً قضت عليهما وعلى أحلامهما الطفولية، وعلى حلم أمّهما وأبيهما بأن يكبرا ويكون لهما شأنٌ عظيمٌ في المستقبل. قُتلا غدرًا رغم كُل محاولات والديهما في حمايتهما، إذ تركوا مدينة غزة باتجاه الجنوب ظنًّا منهما أنّهما سيوفّران الأمان لأبنائهم، ومن نزوحٍ إلى نزوحٍ كانا يحاولان إنقاذهما، ولم يعلما أنّ الجنوب أيضًا لن يكون آمنا وأنّ الولدين سيُدفنان في مكانٍ بعيدٍ وغريب.

وهكذا انقضى العام وحزنٌ عميقٌ يُعشّش في القلوب؛ فكم من أمٍّ وأب في قطاع غزة قد فُجعوا بفقد أبنائهم وبناتهم، وكم من الأطفال باتوا أيتامًا بفقدان أبويهم الاثنين أو أحدهما أو حتى جميع أفراد عائلاتهم.

ولم يقتصر الأمر على قتل عشرات الآلاف، وإصابة عشرات الآلاف أيضًا، وتدمير البنى التحتيّة والبيوت وذكريات من كانوا يسكنونها، بل إنّ مليونين ومائتي إنسان في قطاع غزة باتوا يعيشون في حالة تشرّدٍ ونزوح، وغالبيتهم يتمنّون الموت يأسًا بدلا من حياة الحرمان من الأمن الإنساني والصحي والغذائي. مئات الألوف من المواطنين والمواطنات أُهدرت كرامتهم وكرامتهن وباتوا يتسوّلون للقمة الخبز وصندوق معلّبات، أو لخيمةٍ تسترهم من المزيد من الانكشاف، أو يرجون الآخرين للحصول على فراشٍ وغطاءٍ وحذاء، أو حتى قطعة صابون كي يغسلوا بها ما تراكم على الوجوه والأجساد من سواد أدخنة الحطب وغبار الأتربة، والأهم يتوسّلون إلى الله في صحوهم ونومهم وصلواتهم أن يُخفّف من الأوجاع والهموم التي تراكمت على مدار العام، ويرجون أن تندمل الجراح المفتوحة، التي ربما لن تندمل.

وهاهو العام الثاني من إبادتنا سيبدأ وقادة الحرب الصهاينة ما يزالون متعطّشين للدماء، ويهدّدون بوقاحةٍ على مرأى ومسمع العالم بالمزيد من الجرائم، خصوصًا بعد توسيع رقعة حربهم المسعورة سواء في الضفة الغربية أو في لبنان. وها هم زعماء دول أوروبا وأمريكا بدلًا من لجم أولئك المجرمين، يستمرون بدعمهم ويخرجون علينا بتصريحاتٍ مُخزية لتبرير كُلّ تلك الجرائم بالقول بأنّ من حقّ دولة الكيان الصهيوني العنصري الدفاع عن نفسها.

وبالرغم من كُلّ هذا وذلك إلّا أن ما يُبقي ممّن تبقّى من شعبنا حيًّا هو التشبّث بالأمل للنصر على كُلّ هذا القهر.