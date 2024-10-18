عملية إطلاق نار قرب البحر الميت .. مسلحون اقتحموا الحدود من الأردن واطلقوا النار على قوات الاحتلال

رام الله - وطن: أُصيب جنديان من جيش الاحتلال، في عملية إطلاق نار، نُفِّذت في منطقة البحر الميت، اليوم الجمعة.

وأعلن جيش الاحتلال رصْد عدد من المتسللين من الأردن، جنوب البحر الميت.

وذكر جيش الاحتلال أنّ قواته رصدت قبل قليل عددا من الأشخاص، الذين عبروا الحدود من الأردن إلى الأراضي الأردنية جنوب البحر الميت.

وبعد ذلك بوقت وجيز، أكّد جيش الاحتلال انه اطلق النار على اثنين من المسلحين بينما دفع "بتعزيزات إضافية إلى المكان، تقوم بمسح الأرض والجوّ" بحثا عن شخص آخر انسب من المكان.

وصدرت تعليمات للمستوطنين في المنطقة، بالبقاء في منازلهم.

وأشارت تقارير عبرية إلى أن "منفذيّ عملية إطلاق النار قرب البحر الميت، يرتديان الزي العسكري الاردني".