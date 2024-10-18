مصادر عبرية: إصابة 31 جندي بقصف مسيّرة لحزب الله تجمعاً للجنود عند الحدود

وطن: ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، بأن طائرة من دون طيار لحزب الله ضربت، أمس، تجمّعاً لجنود الاحتلال عند الحدود مع جنوب لبنان، في حادثة وصفتها بـ"الصعبة"، أسفرت عن إصابة 31 منهم.

ويوم أمس الخميس، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 5 من لواء "غولاني"، هم ضابطان و3 جنود، خلال المعارك عند حدود جنوبي لبنان.

وبين الجنود الـ5 القتلى قائد سرية، وقائد طاقم، وقائد فصيلة من "غولاني"، وفقاً لما اعترف به "الجيش" الإسرائيلي.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله تصدّيها لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التسلل عند الحدود الجنوبية، وذلك من الحافة الأمامية، بالتزامن مع استهدافها مستوطنات الاحتلال وتجمّعات جنوده، محققةً إصابات دقيقة ومباشرة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان أمس، الانتقال إلى "مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدّث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة"، مشيرة إلى أن المقاومة الإسلامية كبّدت الاحتلال خسائر فادحة، وبلغت خسائره نحو 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.