الأمم المتحدة: 345 ألفا سيواجهون جوعا كارثيا هذا الشتاء في غزة

وطن: - أفاد تقييم صادر عن الأمم المتحدة بأن نحو 345 ألف فلسطيني سيواجهون جوعا كارثيا هذا الشتاء في غزة بعد تراجع إيصال المساعدات، محذّرا من خطر المجاعة في أنحاء القطاع.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عارف حسين، أمس إن "الإمدادات التجارية تراجعت. هناك نزوح واسع النطاق والبنى التحتية دُمرت وانهارت الزراعة ولا يملك الناس المال.

ولفت التقييم الذي أعدّته وكالات أممية ومنظمات غير حكومية إلى أن هذا العدد يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنّفين حاليا على أنهم يعانون من "انعدام كارثي للأمن الغذائي".

وجاء في تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" IPC بأن ازدياد المساعدات الإنسانية خلال الصيف خفف معاناة أهالي غزة بعض الشيء، لكن سُجّل في أيلول/سبتمبر دخول كميّة أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية إلى غزة منذ آذار/ مارس.

ونتيجة ذلك، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي (المرحلة الخامسة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025 إلى 345 ألف شخص، أي ما يعادل 16% من السكان.

وأفاد التقرير بأن "التراجع الحاد" مؤخرا في دخول المساعدات "سيحد بشكل كبير من قدرة العائلات على إطعام أفرادها والوصول إلى السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا حدث تحوّلا في الوضع".

وأضاف حسين، "كل ذلك منعكس في توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن الوضع سيتدهور اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر".

ويتوقع وفق التقديرات بأن تسجّل نحو 60 ألف حالة سوء تغذية حادة في أوساط الأطفال البالغة أعمارهم ما بين ستة أشهر وأربع سنوات بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، بيث بيكدول "علينا التحرّك فورا للحد من الجوع الحاد وسوء التغذية".

ولفتت إلى أنه يتعيّن "وقف الأعمال العدائية فورا واستئناف القدرة على إيصال المساعدات الغذائية الضرورية والأساسية والمدخلات الزراعية في وقتها من أجل موسم زراعة المحاصيل الشتوي للسماح لهم بزراعة المواد الغذائية".