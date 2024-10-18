إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه حيفا وعكا

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان واعتراض بعضها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 15 صاروخا انطلقت من لبنان، وتم اعتراض بعض الصواريخ ورصد عدد من القذائف التي سقطت".

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن مساء الخميس تنفيذه 17 عملية نوعية استهدفت جيش الاحتلال وتمركزاته على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بما فيها تصديه لمحاولات تسلل، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.