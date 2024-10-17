"الصحة العالمية" تدعو إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى أطفال غزة

وطن: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الليلة، إن الجميع تقريباً في قطاع غزة يتضورون جوعاً، وأن هذا وضع "غير إنساني".

وفي منشور على منصة إكس، أوضح غيبريسوس، أن التقييمات الأخيرة تشير إلى أن الجميع تقريبا في غزة يتضورون جوعا.

ودعا إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل.

وجدد غيبريسوس، دعوته لوقف إطلاق النار قائلاً إن "أفضل دواء هو السلام".