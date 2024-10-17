قوات الاحتلال تقتحم اماتين شرق قلقيلية وحوسان غرب بيت لحم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية اماتين شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، على الشارع الرئيس، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.