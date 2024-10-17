المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ نوعية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله ، في بيان الخميس، استهدافىتجمعات كبيرة لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة "شتولا" بصواريخ نوعية، وحققوا فيها إصابات دقيقة، إضافةً إلى استهداف تجمع آخر لها في "وادي قطمون" في محيط بلدة رميش جنوبي لبنان بصلية صاروخية مساء اليوم الخميس

وأعلنت في بيان سابق منفصل، أنّ مقاتليها استهدفوا تجمعات كبيرة لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ‏جنوبي مستوطنة "كفر جلعادي" بصواريخ نوعية، وأنههم حققوا إصابات دقيقة ومباشرة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان منفصل عن تنفيذ 12 عملية اليوم، آخرها قصف مستوطنة "راموت نفتالي" بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود الإسرائيليين في مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخية.

كما دوت صفارات الإنذار دوت في "مرغليوت" و"كريات شمونة"، ومستوطنات أخرى، إثر صلية صاروخية أطلقت من لبنان.

من جهتها، أعلنت منصة إعلامية إسرائيلية، حالة الاستنفار في مستوطنات "ديشون" بالجليل الغربي و"المالكية" و"أفيفيم" بسبب الخشية من عملية تسلل.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في "نفيه أطيب" شمالي الجولان السوري المحتل.

وكانت المقاومة الإسلامية اللبنانية أعلنت صباح اليوم عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدةً أنّ مقاتليها استهدفوا مستوطنة "كفر فراديم" بصلية صاروخية، و‏ تجمعاً ‏لجنود الاحتلال عند بوابة مستوطنة "مسكاف عام" بصلية صاروخية.‏

كما أكّد بيان المقاومة الإسلامية استهداف المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوبي لبنان بقذائف المدفعية، محققةً إصابات مباشرة.

وفي بيان منفصل، أعلنت المقاومة استهداف دبابتي "‏ميركافا" في مرتفع اللبونة، بالصواريخ الموجّهة، ما أدّى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقميهما بين قتيل وجريح. وبذلك، يرتفع عدد دبابات "الميركافا" التي استهدفتها المقاومة في الموقع نفسه اليوم، إلى 4 دبابات.