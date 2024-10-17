المقاومة استهدفت القاعدة الأميركية في "كونيكو" بالصواريخ شرقي سوريا

وطن: أفادت مصادر صحفية، مساء الخميس، بأنّ فصائل المقاومة استهدفت برشقة صاروخية القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" الغازي، شمالي دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت المصادر أن قصف صاروخي من قاعدة "كونيكو" استهدف مناطق سيطرة الجيش السوري في قريتي خشام ومراط.

واستُهدفت القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو"، قبل يومين فقط، بحيث أفادت مصادر الميادين بأنّ فصائل المقاومة هاجمتها بعدة صواريخ.

وأشارت المصادر، إلى أنّ قصفاً صاروخياً انطلق من قاعدة "التحالف الدولي" في حقل "كونيكو" على منطقة حويجة صكر، والأطراف الشرقية لمدينة دير الزور، الخاضعة لسيطرة الجيش السوري.

وفي الـ29 من أيلول/سبتمبر الماضي، استهدف قصف صاروخي مقرّ قوة المدرّعات الأميركية المتمركزة في قاعدة حقل "كونيكو"، بحسب ما أفاد مراسل الميادين في بغداد.

المصدر: الميادين