الإغاثة الزراعية تطلق مشروع "تحسين سبل العيش والأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة"

وطن: نظّمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) إطلاق أنشطة مشروع "تحسين سبل العيش والأمن الغذائي ونمو اقتصادي مستدام في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بتمويل من مكتب الممثلية الهولندية، وبالشراكة مع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (ESDC) واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطين (PACU) وبالتعاون مع وزراة الزراعة .

وحضر ورشة إطلاق ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الشريكة والجمعيات التعاونية والمجالس البلدية ، بالإضافة لمجموعة كبيرة من مزارعي الخضراوات واللوزيات .

وافتتح الفعالية م. صالح العيسة، مدير فرع الإغاثة الزراعية في محافظات الشمال، مرحبًا بالحضور ومشيرًا إلى الدور الإرشادي الذي تقدمه الإغاثة الزراعية في دعم المشاريع.

كما ألقى مدير دائرة التطوير وتجنيد المصادر في الإغاثة الزراعية م. ليث صرصور، كلمة نيابة عن المدير العام أ. منجد أبو جيش، الذي أشاد بصمود المزارع الفلسطيني على أرضه برغم الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها .

وأضاف م . ليث صرصور بأن الإغاثة الزراعية تسعى برؤية استراتيجية واضحة لتطوير القطاع الزراعي من خلال الانشطة والمشاريع التي تقوم بها ، كما أن تطوير القطاع الزراعي لا يتم الا من خلال تطوير وبناء قدرات المزارعين أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم واهمية العمل الجماعي والإنخراط في الجمعيات التعاونية وهذا ما ستعمل عليه المؤسسة والشركاء خلال المشروع إضافة للأنشطة المباشرة .

بدوره، أكّد م. جعفر صلاحات، مدير عام زراعة جنين، على تكاملية عناصر المشروع، معبرًا عن ترحيب الوزارة بالجهود المبذولة لتحسين القطاع الزراعي ودعم صمود المزارعين.

وتحدث السيد أ. جمال مبسلط، نائب المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن أهمية الشراكة بين الجهات المختلفة في المشروع، موضحًا تفاصيل الأنشطة والخدمات المقدمة حتى نهاية عام 2025، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الفلسطيني.

وتضمنت الفعالية عرضًا عن الأنشطة المتعلقة بالشركاء، حيث قدّم كل من م. محمد عمر ومنسق المشروع من جانب المركز الفلسطيني، عرضًا عن الأنشطة والخدمات التي سيتم تقديمها، بما في ذلك دعم بيئة العمل التعاوني وحملات تسويق المنتج المحلي.

وفي ختام الفعالية، قام فريق المشروع بتوزيع ملفات طلبات الاستفادة من خدمات المشروع على ممثلي المؤسسات القاعدية.

ويشار الى أن المشروع يُستهدف 445 مزارعًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة لإنشاء جمعيين تعاونيتيين وتطوير جمعيتين قائمتين ، كما سيتم العمل على بناء قدرات 50 طالب هندسة زراعية .

وسيتم التركيز على زراعة المحاصيل الاقتصادية المختارة مثل البندورة والبطاطا واللوزيات، كما يُدعم المشروع إدخال تقنيات زراعية حديثة وتوفير برامج تدريبية، ويعزز الشراكات بين المزارعين وقطاع التسويق لتحسين سلاسل القيمة وزيادة الإنتاجية.