جيش الاحتلال يدّعي مقتل السنوار بمعركة في رفح

وطن: ادّعى جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، أن قوة من اللواء 828 الموجودة في المنطقة اشتبكت أمس مع 3 مقاتلين وقتلتهم، وتبيّن بعد الفحص أن السنوار أحدهم، وفق بيان الجيش.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الاشتباك مع السنوار وقع بتل السلطان برفح، وكان يرتدي سترة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وقال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت -أثناء كلمة على حدود قطاع غزة- إن "إسرائيل أنهت اليوم حسابا طويل الأمد مع السنوار"، مضيفا أن مقتله رسالة لأهالي القتلى والمحتجزين الإسرائيليين بأن "الجيش يفعل كل شيء لأجلهم"، بحسب تعبيره.

وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحادث الذي أسفر عن مقتل السنوار كان مصادفة، وليس على أساس استخباري.

ولم يصدر أي تعليق بعد من حركة حماس بشأن بيان جيش الاحتلال.

وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات