مستوطنون يتسببون بقطع التيار الكهربائي عن قرية ياسوف شرق سلفيت

وطن: تسبب مستوطنون، مساء اليوم الخميس، بقطع التيار الكهربائي عن قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي، إن مستوطنين من مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين، حطموا غرفة الكهرباء المغذية للقرية، المقامة عند المدخل الشرقي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف أبو ماضي أن ياسوف تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، تتمثل بمهاجمة المواطنين والاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وإغلاق مدخلها الرئيسي، وقطع التيار الكهربائي عنها عدة مرات.

وكان عدد من المستوطنين من المستوطنة ذاتها قد هاجموا في وقت سابق اليوم مزارعين من ياسوف أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة "المشرفة" غرب القرية، ورشقوهم بالحجارة، ما أدى لإصابة مزارع بحجر في رأسه.