غوتيريش: المستوى الكارثي للجوع وخطر المجاعة في غزة لا يمكن قبوله

وطن: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المستوى الكارثي للجوع وخطر المجاعة في غزة، "أمر لا يمكن قبوله".

وأشار غوتيريش، في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إلى أن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "مثير للقلق".

وأوضح أن المستوى الكارثي للجوع، وخطر المجاعة في غزة سببه القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، وارتفاع الأسعار ومستويات النزوح "لا يمكن قبولها".

وشدد على ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل، مبينا أنه بذلك ستتمكن منظمات الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة المنقذة للحياة.