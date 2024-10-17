إصابة مزارع إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء قطف الزيتون شرق سلفيت

وطن: أصيب مزارع، اليوم الخميس، إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء قطفه ثمار الزيتون في قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي، بأن مستوطنين من مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا بالحجارة المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة المشرفة غرب القرية، ما أدى لإصابة المزارع سيف سهيل خضر حسين بحجر في رأسه.

وأوضح أبو ماضي أن المستوطنين يلاحقون المزارعين ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون في مناطق مختلفة من القرية.