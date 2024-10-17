الوجود الوهمي للمرأة الفلسطينية أمام قرار مجلس الامن 1325

كتب: د.سناء طوطح وأنور خيري الأميني

"المرأة هي أقوى مخلوق على وجه الارض، فهي التي تتحمل الألم، وتربى الاطفال، وتبني الحضارات"

وليام شكسبير

تعتبر المرأة بشكل عام في العالم ككل من أكثر الفئات التي تتأثر سلباً نتيجة الصراعات المسلحة، وحينما نشاهد واقعاً وقلماً ما تعانيه المرأة الفلسطينية خصوصاً نتيجة التشعبات المؤثرة سلباً على سلامها وأمنها، يدفعنا ذلك إلى البحث عن الوجود الحقيقي للمرأة الفلسطينية في ظل تراكم الصراعات الخارجية ناهيكم عن التعنيف الداخلي التي تواجهه المرأة الفلسطينية إما على صعيد الأسرة أو في العلاقات الزوجية وصولاً للمرأة في مختلف الوظائف وما قد تواجهه من صفعات على المستوى النفسي والجسدي، ولكن ما نبحث عنه اليوم وفي ظل الذكرى القريبة لقرار مجلس الامن (1325) عن دور المرأة الفلسطينية في المشاركة في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها وهذا ما أكّد عليه قرار مجلس الأمن (1325) كما أشار إلى ضرورة زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والاليات الوطنية والاقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها، ومدى أهمية المرأة في احلال السلام، وقد ذهب هذا القرار إلى لزوم تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصة للقيام بالمساعي الحميدة_ومن الضروري ضمن هذا السياق الاشارة إلى ما نادى به هذا القرار حول التزام جميع الاطراف في الصراعات المسلحة بالتدابير الخاصة التي تحمي النساء والفتيات من العنف القائم على اساس الجنس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاغتصاب، والأشكال الاخرى للإيذاء الجنسي، وهو أمر للاسف ملحوظ ملعون في كافة الحروب التي حدثت وتحدث.ونرى في ظلال هذه الكارثة بحق المرأة الفلسطينية تتضاعف الحاجة إلى وجود مؤسسة شرطية مراعية للنوع الاجتماعي كأساس لضمان الأمن الشخصي وخاصة لما له من آثار إيجابية أثناء الصراع المسلح.(في فلسطين ككل، وفي القطاع بشكل مضاعف).

لكن المغزى ضمن هذا المقال ضرورة التأكيد على أهمية وجود النساء الفلسطينيات في عمليات صنع السلام ولهن الحق المقدّس في ذلك إذ أنهن أكثر المتضررات من تلك الصراعات، وعليه نرى أن المرأة الفلسطينية لديها المهارات والقدرة على المشاركة جنباً إلى جنب لوضع الحلول وبناء السياسات ورسم الاستراتيجيات اللاحقة للصراعات المنكوبة، وعودة للقرار وأهميته ونظرا لنص المادة (???? من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة (سيداو) نجد أنها ألزمت كافة الدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، وقد انضمت فلسطين لهذه الاتفاقية مما يلزمها مواءمة القوانين المحلية مع تلك الاتفاقية، وعودة للنظام الأساسي الفلسطيني (الدستور) لا نجد فيه اي تمييز سلبي ضمن هذا السياق ضد المرأة، وعليه ونظراً لكل ما ذكر أعلاه قانونياً، نجد أنه لم يتبّقى إلا التنفيذ الفعلي لوجود النساء الفلسطينيات في الصفوف الاولى في حل النزاعات والصراعات والتي تعاني منها بشكل مباشر.

واحتراماً للشرعية الدولية لا بد من الأخذ بعين الاعتبار كافة المبادئ والقوانين الدولية وما يصدر عن الهيئات المكلفة بحفظ السلم والأمن العالميين من قرارات ومنها قرارات مجلس الأمن، وعلى الرغم من معضلة الالتزام وتنفيذ هذه القرارات الدولية من بعض دول العالم المتمردة إلا أن الأخذ به يعتبر واجب والتزام أخلاقي دولي، وعليه وانطلاقا من معايير الديمقراطية العالمية يقع لزاما على دولة فلسطين احترام تلك القرارات والسير بما تنضم له من اتفاقيات دولية وعدم مخالفة نظامها الأساسي ونتيجة لتلك المعادلة بطريقة حسابية صحيحة نرى حينها المرأة الفلسطينية في مكانها في عمليات حفظ السلام.

