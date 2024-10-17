بالمسيّرات.. المقاومة العراقية تهاجم هدفين إسرائيليين في فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، أنها ضربت هدفين إسرائيليين باستخدام الطيران المسيّر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة العراقية في بيانٍ لها إنها ضربت "هدفاً عسكرياً داخل فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وفي بيانٍ آخر، أعلنت تنفيذها هجوماً على هدف حيوي في جنوبي فلسطين المحتلة باستخدام الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي "استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مشددةً على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرةٍ متصاعدة".

كذلك، نشرت المقاومة العراقية مشاهد من إطلاقها للطائرات المسيّرة، اليوم، في اتجاه هدف حيوي جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي بداية المشاهد ظهرت صورة للأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، وعلم لبنان وعلم فلسطين، وصورة المرجعية الدينية العليا في العراق ممثلةً بالسيد علي السيستاني.

وفجر اليوم الخميس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذها هجوماً على هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت فجر يوم أمس الأربعاء، توجيهها ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي وسط فلسطين المحتلة، لافتةً إلى أنّ العملية نُفّذت بواسطة "طائرة ذات قدرات متطورة".