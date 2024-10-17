مجزرة للاحتلال في مخيم جباليا.. عشرات الشهداء والجرحى جلّهم أطفال في قصف مدرسة للنازحين

وطن: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الخميس، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة من خلال قصفه "مدرسة أبو حسين" بصاروخين أثناء توزيع وجبات الطعام على النازحين في المدرسة.

وفي حصيلةٍ قابلةٍ للارتفاع، أفادت مصادر طبية في قطاع غزّة باستشهاد 28 شخصاً جلهّم أطفال، من جرّاء قصف الاحتلال للمدرسة، وإصابة العشرات.

كما أظهرت مشاهد تكدّس الإصابات في مستشفى كمال عدوان، المستشفى الوحيد الذي يعمل في الشمال.

وأفادت مصادر صحافية أنّ طواقم الإسعاف تعجز عن الوصول إلى الشهداء والمصابين في المدرسة المستهدفة.

بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة إنّ بعض التخصصات اللازمة لعلاج المصابين غير متوفرة في الشمال، وأن بعض المصابين يلفظون أنفاسهم الآن في المستشفيات بسبب نقص التخصصات.

ولفت المسؤول الطبي إلى أنّه لم تدخل أيّ مساعدات لمخيم جباليا منذ 13 يوماً، من جرّاء الحصار الإسرائيلي الخانق.

الاحتلال قصف 192 مركزاً للنزوح والإيواء

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة جديدة بقصف مدرسة أبو حسين للنازحين في جباليا راح ضحيتها 28 شهيداً و160 جريحاً.

وأشار بيان المكتب إلى أنّ جيش الاحتلال كان على علمٍ بأنّ المدرسة تضمّ آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شرّدهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية.

ولفت إلى أنّ "هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 192 مركزاً للنزوح والإيواء، وتضمّ هذه المراكز مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها "جيش" الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

كما أوضح البيان أنّ هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي في محافظة شمال غزة والتي يقطنها حالياً قرابة 400,000 إنسان، وحيث أن الاحتلال هدد المستشفيات وطالبها بالإخلاء لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإبادة الجماعية.

400 شهيد في شمال القطاع خلال 13 يوماً

وفي وقتٍ سابق اليوم، قالت مصادر طبية، إنّ عدد الشهداء منذ بداية العدوان المستمر على شمال قطاع غزة منذ 13 يوماً، تجاوز الـ400.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن هناك مناشدات متواصلة من عائلات محاصرة في مخيم جباليا والصفطاوي نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

كما حذرت وزارة الصحة في القطاع من كارثة حقيقية تواجه حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان نتيجة حصار الاحتلال لشمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 377 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار والنزوح.

وتصادف اليوم الذكرى السنوية لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني وسط غزة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.