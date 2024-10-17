تسعة شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي

وطن: استُشهد تسعة مواطنين، بينهم أطفال، اليوم الخميس، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا في مخيم المغازي، ما أدى إلى ارتقاء تسعة مواطنين بينهم أطفال ونساء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,438 مواطنا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.