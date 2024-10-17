شبكة فلسطين الإخبارية تكرم الفائزين في مسابقة إنتاج "الريلز" الإعلامية بالتعاون مع مديرية تربية بيت لحم

رام الله – وطن: سلمت شبكة فلسطين الإخبارية PNN ومديرية تربية بيت لحم، وبحضور مدير التربية الأستاذ محمد الفروخ، جوائز مسابقة إنتاج "الريلز" الإعلامية التي أطلقتها الشبكة والمديرية في ختام الدورة الإعلامية لمنسقي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمدارس الحكومية في المحافظة.

من جهتها، أشارت فاطمة عسكر، مديرة العلاقات العامة والإعلام التربوي في مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، إلى أن إعلان نتائج مسابقة "الريلز" جاء بالتعاون مع شبكة فلسطين الإخبارية، بعد مشاركة منسقي صفحات المدارس في مديرية التربية والتعليم في بيت لحم بورشة التدريب الإعلامي. وقد تم إنتاج فيديوهات نسلط الضوء فيها على ما يجري في الميدان المدرسي من فعاليات وأنشطة للطلبة، وتوظيف هذه الفيديوهات في خدمة التعليم والطلبة.

وشارك في المسابقة نحو ثلاثين مدرسة، مقدمة فيديوهات "ريلز" حول بداية العام الدراسي الجديد، حيث فازت ثلاث مدارس بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقدّمت شبكة PNN جوائز مالية تشجيعًا للمدارس ومنسقيها لتعزيز التواصل مع المجتمع.

وعبّر منجد جادو، مدير عام شبكة فلسطين الإخبارية PNN، عن سعادته بإعلان هذه النتائج وفوز مجموعة من المدارس المشاركة في هذه المسابقة، موضحًا أن هناك 25 مشاركة من 25 مدرسة في مديرية تربية بيت لحم، وجميع المشاركات كانت جيدة ومتميزة، ولكن حقًا الأكثر تميزًا ذهبت للمشاركات الثلاث الأولى التي فازت، لأنهم اعتمدوا على فكرة وآلية تصوير ومونتاج متميزة، وبالتالي هم يستحقون الفوز.



وأشار إلى أهمية صفحات المدارس اليوم، لأنها تشكّل نموذجًا وربما أداة للتواصل مع المجتمع ومجتمع المدرسة، وبالتالي خدمة مجتمعنا الفلسطيني من خلال مواد يمكن أن تُنتج لهذه الصفحات، تخدم المجتمع وتخدم طلابه وذويهم، وتُسهّل التواصل معهم.

كما أشار جادو إلى الشراكة بين شبكة فلسطين ومديرية التربية والتعليم في هذا المشروع.

من جهتهم، عبّر منسقو المدارس الفائزة عن شكرهم لشبكة فلسطين الإخبارية ومديرية التربية والتعليم على هذه المبادرة، سواء المتعلقة بالتدريبات أو بالجائزة.

وأعربت أمينة نبيل المغربي، منسقة مدرسة حيفا الأساسية المختلطة، عن فخرها بمشاركة الطلاب في الفيديو، حيث شارك غالبية طلاب المدرسة في عمل الفيديو بجهودهم وابتساماتهم ومشاعرهم تجاه أبناء وأطفال غزة. وبيّنت مدى استفادتها من التدريب الإعلامي، مُبينة كيف أخذت منها نقاطًا جوهرية وظفتها في الفيديو الذي قدمته وشاركته في المسابقة، وهي النقاط التي كانت فارقة في الفوز.

بدورها، أكدت بيسان إبراهيم شلالدة، منسقة مدرسة الحرية الأساسية المختلطة في بلدة تقوع، أنها وظّفت في الفيديو مختلف جوانب الحياة المدرسية، في الغرف الصفية وفي المدرسة، كما ركزت على الجوانب الإيجابية من المدرسة، وكيف يدخل الطلاب إلى المدرسة. وأبدت انبساطها وفخرها من الفيديو الذي عملته، مشيرةً إلى مدى استفادتها من التدريب الإعلامي بشبكة فلسطين الإخبارية PNN في جوانب مختلفة، حيث بيّنت الصورة من زوايا محددة تظهر جمالية المدرسة.

ترى شبكة فلسطين الإخبارية PNN ضمن رؤيتها الإعلامية أهمية كبيرة في تربية الأجيال المستقبلية على مفاهيم وأدوات العمل الإعلامي المهني والمستقل لخدمة المجتمع الفلسطيني، من خلال جيل واعٍ لأهمية الإعلام. وما دور وجوائز مسابقة الريلز مع التربية إلا محاولة لتعزيز هذا النهج.