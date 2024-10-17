روسيا: نحذر "إسرائيل" من توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية

وطن: حذرت روسيا "إسرائيل" من توجيه أي ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة "تاس" عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس؛ وجاء هذا التحذير في سياق تأكيد موسكو على تبادل وجهات النظر مع إيران حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، في ظل التوترات المتصاعدة.

جاء ذلك فيما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، "إسرائيل" من مغبة الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على "إسرائيل" في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في الوقت الذي تصعد فيه "إسرائيل" عدوانها على لبنان وحربها على قطاع غزة.

وتتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط مع تخطيط "إسرائيل" للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران؛ وقال سلامي في خطاب موجه لإسرائيل بثه التلفزيون: "إذا ارتكبتم أي عدوان على أي موقع، فإننا سنهاجم بصورة موجعة موقعا مماثلا عندكم" مضيفا أن إيران قادرة على اختراق دفاعات إسرائيل.