5 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في دير البلح ومفترق السرايا في غزة

وطن: استُشهد 3 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الاحتلال خيمة عند بوابة مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الحركة بدير البلح، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب مفترق السرايا غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,409 مواطنين، وإصابة 99,153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.