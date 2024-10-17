استشهاد سيدة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال خلال قطفها ثمار الزيتون في فقوعة

وطن: أعلن مستشفى أبن سينا، اليوم الخميس، عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما)، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية فقوعة، شمال شرق جنين.

وافادت وزارة الصحة باستشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (59 عاماً) برصاص الاحتلال في قرية فقوعة، شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطنة أبو سلامة أصيبت برصاص الاحتلال في الصدر بينما كانت تقطف ثمار الزيتون مع عائلتها في المنطقة القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي فقوعة.