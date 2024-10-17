القطاع الزراعي للمنظمات الاهلية يناقش تفعيل اليات العمل لمواجهة التحديات

رام الله - وطن: عقد قطاع الزراعة في شبكة المنظمات الاهلية يوم امس اجتماعا بقاعة جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة بحضور 54 مشاركًا يمثلون 45 مؤسسة زراعية من مختلف المحافظات في الضفة الغربية .

وتركز الاجتماع على عرض النموذج المقترح لتمثيل مؤسسات قطاع الزراعة الذي تم العمل عليه من قبل الشبكة، ومناقشة تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني الزراعية، كما تناول الحاضرون آليات التنفيذية لتطبيق النموذج المقترح، بالإضافة إلى تحديد القضايا المحورية التي تحتاج إلى العمل عليها مع الجهات الحكومية .

وافتتح الجلسة منجد أبو جيش مدير عام الاغاثة الزراعية مشيرا لاهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم المزارعين، وتعزيز الحوار مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما قدم عرضا لدور وعمل شبكة المنظمات الاهلية في دعم مؤسسات المجتمع المدني على مختلف القطاعات لا سيما القطاع الزراعي، ثم قدمت يسرى حسونة منسقة المشروع من الشبكة عرضًا للنموذج المقترح لتمثيل مؤسسات القطاع الذي يتناول مستويات العمل على الصعيد المحلي والمحافظات،وعلى المستوى الوطني ايضا .

وخلال النقاش العام، تطرّق المشاركون إلى قضايا عدة، أبرزها تحديات المياه، السياسات الزراعية، تسويق المنتجات، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى ضرورة دعم المزارعين من خلال تخفيف الرسوم وتقديم إعفاءات ضريبية، كما تم الاتفاق على التعاون مع عدة مؤسسات حكومية، منها سلطة المياه، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد الوطني .

وفي ختام الاجتماع تم اختيار لجنة تمثل المؤسسات الحاضرة من الوسط والشمال والجنوب، بهدف متابعة العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية.

يُذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعها القادم قريبًا لمناقشة القضايا المحورية التي تم الاتفاق عليها، ولتنظيم اجتماعات مستقبلية مع الجهات الحكومية لتعزيز دور القطاع الزراعي .