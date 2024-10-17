لا جديد على الجبهة الشرق أوسطية

كتب: Slavoj Žižek

ترجمة وطن: يبدو أن هذا التغيير في عنوان رواية إريك ماريا ريمارك الشهيرة لعام 1929 عن الحياة اليومية في خنادق الحرب العالمية الأولى مناسب للذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس في 7 أكتوبر على "إسرائيل". في حين تغطي وسائل الإعلام كل تطور جديد ومفاجئ - اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية وزعيم حزب الله حسن نصر الله؛ غزو "إسرائيل" لجنوب لبنان؛ هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني على "إسرائيل" - فإن الحقيقة هي أن الأمور أصبحت كما كانت دائمًا. يتم تحقيق الإمكانات التي كانت موجودة منذ البداية.

من منظور تاريخي وفلسفي أوسع، يفوت منتقدو "إسرائيل" النقطة عندما يزعمون أنها فشلت في مهمتها لتدمير حماس، وأنها تقتل الفلسطينيين وتدمر غزة فحسب. ولنتذكر هنا استراتيجية "إسرائيل" قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فقد عملت لسنوات على ضمان وصول التمويل الأجنبي إلى حماس من أجل إبقاء الفلسطينيين منقسمين، وبالتالي منع أي تقدم نحو حل الدولتين.

تقول "إسرائيل" إنها تتصرف "دفاعاً عن النفس" في غزة والضفة الغربية ولبنان. ولكن الكثير يتوقف على كيفية تعريف المرء لـ "الذات". فإذا احتلت روسيا جزءاً من أوكرانيا وأعلنت أنها جزء من روسيا، فهل يمكنها أن تدعي الدفاع عن النفس عندما تسحق أولئك الذين يقاومون؟ عندما غزت ألمانيا بلجيكا في بداية الحرب العالمية الأولى، قال وزير بلجيكي: "مهما قال المؤرخون لاحقاً عن هذه الحرب، فلن يتمكن أحد من القول إن بلجيكا هاجمت ألمانيا". ولكن منذ الغزو الروسي، لم يعد الاحترام للحقائق المستقرة قائماً. وأصبح الكرملين وحلفاؤه أكثر فعالية في الادعاء بأن أوكرانيا هي التي بدأت الصراع.

والخطاب الإسرائيلي ليس مختلفاً كثيراً. عندما شنت قوات الجيش الإسرائيلية "عمليتها البرية المحدودة" في لبنان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، تذكرنا الوصف الروسي الملطف لغزوها بأنه "عملية عسكرية خاصة". وفي كلتا الحالتين، نستطيع أن نعيد صياغة عبارة غروشو ماركس: قد تبدو وكأنها حرب، وقد تؤلم مثل الحرب؛ ولكن لا تدع هذا يخدعك. فهذه حرب حقاً.

ومرة أخرى، أصبحت الأمور كما كانت دائماً. ففي أواخر يوليو/تموز، استنكرت مجموعة من الوزراء والنواب والصحافيين والمعلقين التلفزيونيين الإسرائيليين الحملة التي شنتها الشرطة العسكرية الإسرائيلية على معتقل "سدي تيمان"، في أعقاب تقارير عن إساءة جنود احتياطيين إسرائيليين معاملة المعتقلين الفلسطينيين. وقد أثارت الحملة والاعتقالات احتجاجات عامة كبيرة، على الرغم من أن جنود احتياطيين إسرائيليين آخرين كانوا هم الذين أطلقوا صفارة الإنذار. وبعد أن أصابهم الفزع مما شهدوه، تقدموا بشجاعة بزعم أن أفراد الجيش في القاعدة كانوا يعذبون السجناء الفلسطينيين عن طريق اغتصابهم بقضبان معدنية. ثم نزف بعض السجناء حتى الموت.

ولكن بدلاً من أن يغضب بعض المسؤولين الإسرائيليين من هذه الفظائع، فقد غضبوا من أولئك الذين يلاحقون القضية. ولنتأمل هنا نص مناقشة في الكنيست (البرلمان)، بثها الصحافي البريطاني بيتر أوبورن:

عضو برلمان إسرائيلي مجهول الهوية: "هذا جنون، يعتقد شخص ما في مكتب المدعي العام أنه من الممكن اعتقال الجنود بسبب ما يفعلونه بإرهابيي النخبة (وحدة النخبة التابعة لحماس). لا يمكننا أن نستمر كالمعتاد..."

-مقاطعة-: "إدخال عصا في شرج شخص ما، هل هذا مشروع؟"

عضو البرلمان: "اصمت! نعم، إذا كان من النخبة، فكل شيء مشروع. كل شيء".

أو لنتأمل هذا المقطع من حلقة نقاش على شاشة التلفزيون الإسرائيلي (شاركه أوبورن أيضاً):

أول عضو في اللجنة: "يشتبه في أن الجنود اغتصبوا سجيناً مقيداً بالأغلال ـ هذا لا يعنيك؟"

المتحدث الثاني في الندوة: "لا أكترث بما يفعلونه بهذا الرجل من حماس. المشكلة الوحيدة التي أراها هي أن إساءة معاملة المعتقلين ليست من سياسات الدولة. أولاً، إنهم يستحقون ذلك وهو شكل رائع من أشكال الانتقام. ثانياً، ربما يعمل ذلك كرادع".

تخيلوا رد فعلنا لو حدث كل هذا في روسيا. قد يبدو الأمر جنونياً، لكن أفضل طريقة لتفسير مأزقنا الأخلاقي قد تكون تبني نظرية المؤامرة. قبل عام تقريبا، تخيلت مكالمة هاتفية بين متشددين من "إسرائيل" وحماس:

المتشدد الإسرائيلي: "مرحبا، هل تتذكر كيف دعمناكم سرا ضد منظمة التحرير الفلسطينية؟ الآن أنت مدين لنا بمعروف: لماذا لا تهاجمون وتذبحون بعض اليهود بالقرب من غزة؟ إنهم أصدقاء للعرب، وداعمون للسلام، لذا فنحن لا نحتاج إليهم. ما نحتاجه هو شيء لإنهاء الاحتجاجات المدنية ضدنا، ولصرف الانتباه عن التطهير العرقي البطيء في الضفة الغربية. سوف يصدم العالم بوحشيتكم، وسنكون قادرين على لعب دور الضحية، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتسريع التطهير العرقي في الضفة الغربية!"

المتشدد من حماس: "حسنا، لكننا بحاجة إلى معروف: للانتقام لمذبحتنا، يجب أن تقصفوا المدنيين في غزة، مما يؤدي إلى مقتل الآلاف، وخاصة الأطفال. سيؤدي هذا إلى تأجيج معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، وهو هدفنا الحقيقي!"

"المتشدد الإسرائيلي: "لا مشكلة، نحن بحاجة أيضاً إلى عودة معاداة السامية، الأمر الذي يسمح لنا بالاستمرار في لعب دور الضحية والقيام بكل ما نريده دفاعاً عن النفس!"

هذا السيناريو الخيالي فاحش بالطبع. ولكن تذكروا رواية روبرت هاريس "الشبح" (التي تحولت لاحقاً إلى فيلم من إخراج رومان بولانسكي). يكتشف كاتب نصوص آدم لانج، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي استوحى شخصيته من توني بلير، أن عميله كان مدسوساً في حزب العمال وكان يتم التلاعب به من قِبَل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية طوال الوقت. وفي تعليقه على "الكشف المروع والصادم" في الكتاب، كتب أحد النقاد في صحيفة "ذا أوبزرفر" أن "الكشف كان صادماً إلى الحد الذي لا يمكن أن يكون حقيقياً، ولو كان كذلك فإنه كان ليفسر بالتأكيد كل شيء تقريباً عن التاريخ الحديث لبريطانيا العظمى".

إن السيناريو المقيت الذي ابتكرته، مثله كمثل اختراع هاريس، يستخرج منطق التانغو المنحرف اليوم: إنه ليس صحيحاً، ولكن لو كان كذلك، فإنه سوف يفسر كل شيء. إن مكالمتي الهاتفية الخيالية ليست جزءاً من الواقع، ولكنها حقيقية. وبما أن الضحايا مسموح لهم من حيث المبدأ بالرد، فإن الحرب تمنح "إسرائيل" فرصة لمواصلة التطهير العرقي في "إسرائيل الكبرى". ووفقاً لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، فإن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين في غزة هي "الحل الإنساني الصحيح" للقطاع المحاصر والمنطقة.

لقد أصبح التوازي بين أوكرانيا وفلسطين أقوى مع طمس بعض الفروق الرئيسية. والآن يضع الغرب المؤيد لإسرائيل (وخاصة الولايات المتحدة) دعمه لأوكرانيا ودعمه لإسرائيل في إطار مبادرتين في نفس الحرب العالمية، وكأن "إسرائيل" لا تختلف عن أوكرانيا. في غضون ذلك، يزعم كثيرون من "اليساريين الزائفين" أن الهجمات الأولية التي شنتها روسيا وحماس كانت بمثابة تدابير دفاعية مبررة رداً على الاستفزازات والقمع التاريخي، وكأن دونيتسك هي الضفة الغربية الروسية.

في النظام العالمي الجديد الناشئ، تشكل حرب غزة نقطة محورية تكثف كل الخصومات المحددة للعصر الحديث. إنها النقطة التي سيتقرر فيها كل شيء. إن "فلسطين" اليوم رمز عالمي ــ بديل لكل الخطايا الأوروبية ومصدر لمعاداة السامية.

المأساة هي أن "إسرائيل"، التي نشأت نتيجة لذنب أوروبا إزاء المحرقة، أصبحت رمزاً للقمع والاستعمار الأوروبي. لقد أعطى الأوروبيون الناجين من تلك الإبادة الجماعية الأرض التي سكنها شعوب أخرى لقرون من الزمان. إنها تلك الخطيئة الأصلية التي، دون تكفير عنها، تمنع مرة أخرى السلام والهدوء على الجبهة الشرق أوسطية.

سلافوي جيجيك، أستاذ الفلسفة في كلية الدراسات العليا الأوروبية، هو المدير الدولي لمعهد بيركبيك للعلوم الإنسانية في جامعة لندن ومؤلف كتاب "الإلحاد المسيحي: كيف نكون ماديين حقيقيين".

المصدر: Project Syndicate