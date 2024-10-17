الأمم المحاربة في الشرق الأوسط

كتب: إيان بوروما

ترجمة وطن: إن الرغبة في التصرف بحزم للتغلب على إذلال اليهود في ظل النازيين مفيدة في فهم عدوانية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولكن بينما يقاتل "المحاربون اليهود" في البلاد أشباح الماضي، فإنهم يزرعون "بذور التطرف" الفلسطيني التي ستديم الصراع العنيف.

كان اليساري الفرنسي بيير جولدمان خياليًا ثوريًا ومجرمًا. اتُهم بقتل امرأتين أثناء عملية سطو في صيدلية في باريس وسرقة متاجر أخرى مختلفة، واعترف بالسرقات لكنه نفى جرائم القتل، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1974.

في عام 1976، تمت تبرئة جولدمان في إعادة محاكمة، وهو موضوع فيلم "قضية جولدمان" (2023)، وهو فيلم رائع من إخراج سيدريك كاهن. بحلول ذلك الوقت، أصبح جولدمان بطلاً لليسار الفرنسي، وحضر العديد من المؤيدين، بما في ذلك شخصيات بارزة من العوالم الأدبية والثقافية الباريسية، جلسات المحكمة. عندما قُتل بالرصاص في ظروف غامضة في عام 1979، كان جان بول سارتر من بين المعزين.

ولد هذا البطل غير المتوقع في ليون لأبوين مهاجرين يهوديين بولنديين، قاتلوا في المقاومة الشيوعية ضد الاحتلال النازي لفرنسا. كانت الإبادة الجماعية لليهود وصمة عار دائمة شوهت حياة جولدمان. كان مهووسًا بمعاداة السامية، وأراد أن يكون مقاومًا أيضًا، مثل والده، وسافر إلى كوبا وفنزويلا على أمل رؤية العمل الثوري قبل العودة إلى فرنسا، حيث أصبح لصًا. خلال محاكمته، أعلن جولدمان أنه كان يتمنى دائمًا أن يكون "محاربًا يهوديًا"، لأن هذا كان، في رأيه، السبيل الوحيد لاستئصال "التطرف اليهودي".

إن الرغبة في إظهار القوة للتغلب على إذلال قرون من الاضطهاد، والتي بلغت ذروتها في الهولوكوست، ليست فريدة من نوعها بالنسبة لجولدمان. إنها مفيدة أيضًا في فهم تاريخ "إسرائيل" وعدوانية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. بطبيعة الحال، هناك العديد من الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى الاستمرار في تصعيد الحرب ضد حماس وحزب الله. إذا تراجع، فإن المتشددين في حكومته سيتخلون عنه، وبمجرد خروجه من السلطة، قد ينتهي الأمر بنتنياهو في السجن.

ولكن هناك أكثر من القليل من جولدمان في خطاب نتنياهو. فهو يستشهد بشكل متكرر بالهولوكوست، عندما أجبر اليهود على تحمل مصيرهم وحدهم، لتبرير قتال الفلسطينيين. وعندما ضغط عليه لوقف الحرب في غزة، قال نتنياهو: "سنهزم أعداءنا الإبادة الجماعية. لن يحدث هذا مرة أخرى الآن".

كانت البراعة العسكرية جزءًا من الروح الإسرائيلية منذ إنشاء الدولة في عام 1948. وكان من المقرر أن يسكن البلد الجديد نوع جديد من اليهود ــ المحاربون. ولكن في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، لم يتم استدعاء الإبادة الجماعية النازية قط. أراد ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، أن يتخطى هذا الماضي الأوروبي. وكان الناجون من الهولوكوست بمثابة تذكير محرج بالإهانة التاريخية.

لم يغير بن جوريون رأيه إلا بعد محاكمة أدولف آيخمان، كبير مهندسي الهولوكوست، في القدس عام 1961. لم يعد الهولوكوست يُعامل كرمز للعار، بل كدليل على مصير "إسرائيل" لضمان عدم تعرض اليهود مرة أخرى للقتل الجماعي. يُقال لتلاميذ المدارس الإسرائيليين، أثناء زياراتهم لمعسكرات الموت في بولندا، أنه لو كانت الدولة القومية اليهودية موجودة عندما تولى هتلر السلطة، لكان من الممكن إنقاذ ستة ملايين حياة.

كان نتنياهو يفتخر بحمل هذا العبء. كان "سيد الأمن". وتحت قيادته الصارمة، كان اليهود الإسرائيليون في مأمن. وبالتالي، كان الهجوم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما قتلت حماس واختطفت يهودًا "جنود ومستوطنين"، لحظة إذلال عميق ــ لقوات الجيش الإسرائيلية، التي لم تكن مستعدة؛ ولوكالات الاستخبارات، التي تجاهلت إلى حد كبير علامات التحذير؛ وقبل كل شيء، لـ"سيد الأمن" نفسه.

لقد اضطر نتنياهو إلى شن هجماته، والاستمرار في شن الهجمات، أولاً وقبل كل شيء للبقاء في منصبه والخروج من السجن، ولكن أيضًا لمحو التطرف وإظهار أن اليهود سيقاتلون، حتى لو كانوا بمفردهم إذا لزم الأمر. العدو حقيقي: "حماس وحزب الله منظمتان إرهابيتان مكرستان لمحو إسرائيل من على الخريطة". ولكن مع إحياء الصدمات اليهودية القديمة في السابع من أكتوبر، تقاتل "إسرائيل" أيضًا أشباح الماضي، ومن هنا تأتي الادعاءات المتكررة بأن الجماعات الإسلامية هي النازية اليوم.

إن دورات "العنف" المستمرة يمكن أن تخرج بسهولة عن نطاق السيطرة، مما يؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا تشمل القوى النووية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تحقيق هدف نتنياهو المتمثل في "النصر الكامل" ضد حركة أيديولوجية بالوسائل العسكرية وحدها. ولكن الأهم من ذلك، أن الحرب والقمع يولدان المزيد من التطرف. ومهما كانت مبررات وضرورية تأسيس "إسرائيل"، فقد تعرض الفلسطينيون للإذلال مرارًا وتكرارًا نتيجة لذلك.

ولن يصبح الرجال والنساء المهينون أكثر عدوانية إلا عندما يُمنعون من دخول منازلهم الأصلية، ويتعرضون للإذلال المستمر عند حواجز الطرق ومعابر الحدود، ويتعرضون للترهيب من جانب المستوطنين اليهود العنيفين بينما يراقبهم الجنود الإسرائيليون، ويُجبرون على العيش تحت الاحتلال الدائم أو مواجهة القمع من جانب قادتهم المتطرفين. ومثل جولدمان، من المرجح أن يرغب الفلسطينيون في أن يكونوا محاربين للتخلص من "عارهم".

ما دام كل من الجانبين يسعى إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بالآخر لتصحيح أخطاء الماضي، فلن تنتهي أعمال العنف. قد يتصور نتنياهو أن النصر الكامل أصبح في الأفق، الآن بعد أن لحقت أضرار بالغة بحزب الله وتحولت غزة إلى أنقاض، لكن هذا وهم. كل ما فعله هو خلق المزيد من الأعداء الذين سيرغبون في استعادة شرفهم من خلال القتل في حرب بلا نهاية.

إيان بوروما هو مؤلف العديد من الكتب، بما في ذلك جريمة قتل في أمستردام: وفاة ثيو فان جوخ وحدود التسامح، والسنة صفر: تاريخ عام 1945، ورومانسية طوكيو: مذكرات، وعقدة تشرشل: لعنة كونك مميزًا، ومن ونستون تشرشل وروزفلت إلى ترامب وبريكست، والمتعاونون: ثلاث قصص عن الخداع والبقاء في الحرب العالمية الثانية، ومؤخرًا سبينوزا: مسيح الحرية (دار نشر جامعة ييل، 2024).

المصدر: Project Syndicate