قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضربة "موجعة"

رام الله - وطن: توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي "إسرائيل" الخميس بضربة "موجعة" في حال هاجمت أهدافا إيرانية وهو ما هددت "إسرائيل" القيام به بعد هجوم صاروخي إيراني على أراضيها مطلع الشهر الحالي.

وحذر سلامي اسرائيل "إن ارتكبتم خطأ وهاجمتم أهدافا لنا في المنطقة أو في إيران فسنوجه مجددا ضربة موجعة لكم".

وأتت تصريحاته خلال مراسم تشييع الجنرال الإيراني في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية قضى فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر.

وتابع سلامي "ليسمع أعداؤنا.. نحذر "إسرائيل" وقادتها لقد كانت عملية "الوعد الصادق 2" مجرد تحذير وتنبيه وهي جزء صغير جداً من قدراتنا، وقد نفذنا "الوعد الصادق 2" كي يتنبه الإسرائيليون ويعلموا أننا قادرون على ضربهم"

وتابع "لا نجامل أحداً إطلاقاً وعليكم أن لا تعتمدوا على أنظمتكم الدفاعية التي بإمكاننا خرقها، ويعتقد العدو أن النهضة الثورية تنخفض عبر استشهاد القادة الكبار وبالتالي على العدو أن يعيد حساباته بشكل صحيح"