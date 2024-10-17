د.مصطفى البرغوثي: نشر الولايات المتحدة لمنظومة "ثاد" يثبت فشل "اسرائيل" بالدفاع عن نفسها

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، ان نشر الولايات المتحدة لمنظومة "ثاد" المضادة للصواريخ الباليستية في إسرائيل مع ضباط أميركيين لتشغيلها يدل على أربعة أمور خطيرة و هامة :

١- أن إسرائيل عاجزة بدون دعم أميركي مباشر عن حماية نفسها.

٢- أن إسرائيل فشلت في صد الهجمة الإيرانية الأخيرة.

٣- أن الولايات المتحدة تهيئ لإسرائيل امكانيات تصعيد الهجوم على لبنان و شن هجوم جديد واسع على إيران.

٤- أن الولايات المتحدة أصبحت مشاركة بأسلحتها و جنودها بصورة غير مسبوقة في حروب إسرائيل العدوانية .

وأضاف البرغوثي ان منح بلينكن واوستن لإسرائيل شهرا كاملا لمعالجة قضية المساعدات الانسانية، يعني اعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستكمال جريمة الإبادة والتطهير العرقي في شمال غزة التي فشلت وستفشل بسبب الصمود البطولي لأهل غزة.