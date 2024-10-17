الاحتلال يقتحم بلدة دورا جنوب غرب الخليل ويداهم عدة منازل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وداهمت عدة منازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من آلياتها العسكرية، وانتشرت في عدة أحياء منها، وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقتي "كريسة والعباهر"، وأغلقت الشارع الرئيسي قرب المركز الثقافي ومنعت تنقل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأعلنت المدارس الثانوية في البلدة عن تعليق الدوام بسبب اقتحام الاحتلال، وانتشاره في محيط ومداخل بعض تلك المدارس.