"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في "إيلات"
17.10.2024 06:14 AM
وطن: أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت "هدفا حيويا" في "إيلات"، بالطيران المسير.
وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الخميس 17 -10-2024 هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسير".
وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وكانت "المقاومة في العراق" أعلنت أمس أنها هاجمت هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.