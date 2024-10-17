"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في "إيلات"

وطن: أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت "هدفا حيويا" في "إيلات"، بالطيران المسير.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الخميس 17 -10-2024 هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة في العراق" أعلنت أمس أنها هاجمت هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.