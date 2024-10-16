الاحتلال ينسف ويحرق مباني سكنية في مخيم جباليا

وطن: نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مباني سكنية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة من مخيم جباليا، ناتجة عن عمليات النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومبان وممتلكات لمواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة بئر النعجة، غرب مخيم جباليا، واصلت إحراق المنازل والمباني السكنية، مشيرة إلى أن النيران التهمت عددا كبيرا من المنازل والممتلكات.

كما أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، وفي محيط منطقة "الصفطاوي" شمال مدينة غزة.

ويتعرض شمال قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي، لقصف جوي وبري وبحري، ومنع لإمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمير للمنازل وتفجير لمربعات سكنية كاملة، لدفع المواطنين إلى الهجرة قسرا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,409 مواطنين، وإصابة 99,153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.