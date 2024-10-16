إصابة فتاة بالاختناق وشاب برضوض خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون

وطن: أصيبت فتاة بحالة اختناق بالغاز السام، وشاب برضوض، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة فتاة بالاختناق، كما اعتدوا بالضرب على شاب ما أدى لإصابته برضوض، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى المخيم، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية.