مجازر إسرائيلية في لبنان: 16 شهيداً في النبطية.. وعدد من الشهداء والجرحى في البقاع

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على لبنان، مستهدفاً القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت.

العدوان على الجنوب

وفي حصيلةٍ نهائية، ارتقى 16 شهيداً بينهم رئيس بلدية النبطية، فيما أصيب 52 جريحاً، في غارة للاحتلال على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

كما ارتقى 4 شهداء في إثر غارة للاحتلال مُعادية استهدفت منزلاً في بلدة حبوش في قضاء النبطية أيضاً.

وفي سياق تواصل الاعتداءات على الجنوب، استهدفت الطائرات الحربية للاحتلال المُعادية المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون والنبطية الفوقا.

كما استهدف الطيران الحربي المُعادي قرابة السادسة والثلث من مساء اليوم، بلدة عيتا الشعب، بعدما كانت قد تعرضت البلدة وأطراف بلدة رميش لقصف مدفعي متقطع في الخامسة والثلث من عصر الأربعاء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وشنّ الطيران الحربي المعادي اعتباراُ من الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم سلسلة غارات، مستهدفاً بلدتي ياطر والسلطانية في قضاء بنت جبيل.

أيضاً، استهدفت غارات مُعادية استهدفت قرى شرقي صور، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع والحربية المعادية في شكل متواصل، بالتزامن مع إلقاء البالونات الحرارية في المنطقة.

في غضون ذلك، أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، إصابة مسعفين اثنين بعدما تعرّض الموقع الذي وصلوا إليه في بلدة جويا الجنوبية.

وأوضح الصليب الأحمر في بيان: "في إثر الغارة على منطقة جويّا في الجنوب، تحركت سيّارتا إسعاف للصليب الأحمر اللبناني مع طواقمها عند الساعة الـ4:30 بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، فوصلت الطواقم إلى المكان عند الساعة 4:52، وبدأ المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم".

و"عند الساعة 5:10، تعرّض الموقع للاستهداف، فأُصيب مسعفين اثنين بجروح طفيفة من جراء الشظايا، فيما عاد المسعفون مع السيارتين إلى مستشفى جبل عامل، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحالتهم لا تدعو للقلق".

العدوان على البقاع

أمّا في البقاع، فأفادت مصادر لبنانية بارتفاع عدد الشهداء إلى 8، والجرحى إلى أكثر من 30 من جراء الغارات التي طالت مناطق البقاع، الأربعاء.

وأوضح أنّ الاحتلال شنّ غارةً مُعادية على بلدة الحلانية، وأيضاً على سهل بلدة يونين. كما استهدف الطيران المعادي سهل بلدة طاريا.

وبحسب مصادر لبنانية، فقد ارتفع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على اليمونة إلى 15، فيما ارتقى شهيدان و9 جرحى بسبب الغارة الإسرائيلية على طريق عام بعلبك - رياق.

كذلك أُصيب 6 جرحى بينهم إصابة خطرة في غارة مُعادية على بلدة اليمونة شمالي غربي مدينة بعلبك.

ويُضاف هؤلاء الشهداء والجرحى، إلى 2367 شهيداً و 11088 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.



ووفق وزارة الصحة، فإنّ حصيلة يوم أمس من الشهداء والجرحى هي 17 شهيداً و 182 جريحاً، حيث أسفرت غارات الاحتلال يوم أمس على لبنان عن 3 شهداء و92 جريحاً في الجنوب، و9 شهداء و49 جريحاً في النبطية، و5 شهداء و 26 جريحاً في البقاع، و15 جريحاً في بعلبك الهرمل.

وفي السياق، سُجّلت 138 غارة جوية على ناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10150 اعتداء، بحسب منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين.

المصدر: الميادين