مرة ثانية في غضون أشهر.. فرنسا تمنع حضور شركات إسرائيلية في معرض عسكري كبير

وطن: نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مطّلعين، أنّ فرنسا قرّرت منع الشركات العسكرية "الإسرائيلية" من المشاركة في معرض "يورونافال" التجاري الذي سينطلق في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة لم تعلن بعد، أنّ الوفود الإسرائيلية "ستتمكن من حضور الحدث، لكن المقاولين لن يتمكنوا من عرض معداتهم العسكرية داخل المعرض".

أتى ذلك بعدما كان من المقرر أن تعرض 7 شركات "إسرائيلية" منتجاتها، بما في ذلك شركات ثقيلة الوزن مثل "Rafael" و"Elbit Systems" و"Israel Aerospace Industries".

ويعدّ معرض "يورونافال"، الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر في ضواحي باريس، أحد أكبر المعارض التجارية في أوروبا التي تركز على الحرب البحرية.

وبحسب "بوليتيكو"، فقد اتُخذ قرار المنع يوم الثلاثاء، حيث نشرت ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" لأول مرة، مشيرةً إلى أنّ هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها منع شركات العسكرية "الإسرائيلية" من المشاركة في معرض للأسلحة في فرنسا، في غضون بضعة أشهر فقط.

ففي حزيران/يونيو الماضي، منعت باريس الشركات "الإسرائيلية" من حضور معرض "يوروساتوري"، أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم لقطاع الأسلحة البرية.

وفي وقت لاحق، ألغت المحكمة القرار، ولكن بعد فوات الأوان، حيث لم تتمكن الشركات "الإسرائيلية" من الحضور فعلياً.

ويعدّ الحظر الفرنسي على "يورونافال" أحدث حلقة في سلسلة من الخلافات الدبلوماسية بين الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع تكثيف "جيش" الاحتلال لاعتداءاته على غزة ولبنان.

وعلى غرار فرنسا، حثّ رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقتٍ سابق، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على "تعليق اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل".

وطالب سانشيز الدول الأعضاء بالاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بـ"تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل"، وذلك "بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان".