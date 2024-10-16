الإغاثة الزراعية توزع مدخلات إنتاج لقاطفي الزيتون في محافظة نابلس

وطن: في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال ومستوطنيه ، وضمن أنشطة حملة "احنا معكم" التي تنظمها جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية) في مختلف المحافظات ، قامت طواقم الإغاثة الزراعية بتوزيع مدخلات إنتاج ومواد لمساعدة المزارعين في عملية قطف ثمار الزيتون، حيث استهدف النشاط المزارعين في مجدل بني فاضل ، جوريش ، يتما واوصرين في محافظة نابلس.



ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "استراتيجية نيكسوس للحماية المتكاملة لحقوق وكرامة السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال" الممول من وكالة الباسك للتعاون الإنمائي (AVCD) وينفذ بالشراكة مع مؤسسة التعاون من أجل السلام (ACPP)، والذي يُعنى بتعزيز حقوق وكرامة الفلسطينيين في المناطق الريفية وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المشروع

وتهدف الإغاثة الزراعية من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز صمود المزارعين ، وتسريع عملية قطف الزيتون خصوصا في المناطق التي تتعرض للإعتداءات .

وتؤكد الإغاثة الزراعية التزامها بمواصلة جهودها لدعم القطاع الزراعي الفلسطيني وتقديم العون للمزارعين في كافة أنحاء الوطن، من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.