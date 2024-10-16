وزير الثقافة يبحث مع رئيس جهاز الإحصاء سبل تقديم إحصاءات مبوبة عن واقع الثقافة في فلسطين

وطن: التقى وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الأربعاء، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الوطنية في فلسطين، وتقديم بيانات وإحصاءات مبوبة تعكس واقع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية، ووضع استراتيجيات فعالة تعزز تطوير القطاع الثقافي وتحفز الإبداع في مختلف المجالات.

وأكد الوزير حمدان أهمية العمل التكاملي بين وزارة الثقافة وجهاز الإحصاء المركزي، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من البيانات المبوبة في تشكيل السياسات الثقافية التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، مشدداً على أن الثقافة في غزة تعكس روح الإصرار والإبداع، ويجب دعمها وتعزيزها.

بدورها أكدت عوض ضرورة التركيز على أهمية جمع البيانات والإحصاءات حول واقع الثقافة في غزة، مشيرة إلى أن هذه المعلومات ستساهم في تقديم صورة دقيقة عن الحالة الثقافية في غزة، والتجارب الثقافية فيها، من خلال تقديم إحصاءات صحيحة، والاستفادة منها.