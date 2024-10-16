بدقة إصابة تصل إلى 5م.. حزب الله يكشف عن صاروخي "قادر 2" و"نصر 1"

وطن: نشر الإعلام الحربي في حزب الله، اليوم الأربعاء، بطاقة سلاح لصاروخي "قادر 2"، و"نصر 1"، اللذين أُدخلا إلى الخدمة بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وبحسب بطاقة السلاح، فإنّ صاروخ "قادر 2" يمتاز بالآتي:

- القطر: 620 ملم

- الطول: 8.6 م

- الوزن الكلي: 3200 كلغ

- وزن الرأس الحربي: 405 كلغ

- المدى: 250 كلم

كما أنّ صاروخ "قادر 2" هو صاروخ أرض - أرض باليستي نقطوي، تم تطويره على أيدي مهندسي المقاومة الإسلامية.

وهو يُستخدم في قصف الأهداف الحيوية بدقة تصل إلى 5م، حيث يمتاز بالقدرة التدميرية العالية.



أمّا صاروخ "نصر 1"، فيتميز بالآتي:

- القطر: 302 ملم

- وزن الرأس الحربي: 100 كلغ

- المدى: 100 كلم

وصاروخ "نصر 1" هو صاروخ أرض - أرض دقيق، طوّره مهندسو المقاومة الإسلامية، حيث دخل الخدمة بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أيضاً.

وهو يُستخدم في ضرب الأهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل إلى 5م، فيما يمتاز بقدرته على تضليل أنظمة الدفاع الجوي، ومناعة منظومته عن التشويش.



وكانت المقاومة الإسلامية قد أطلقت مساء يوم الاثنين، في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، صلية صاروخية على ضواحي "تل أبيب".

وبعدها، نشرت المقاومة مشاهد من عملية استهدافها ضواحي "تل أبيب"، كاشفةً أنّ الاستهداف تمّ بصواريخ "قادر 2".

وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر أيضاً، نفّذت المقاومة عمليتين نوعيتين، في إطار سلسلة عمليات خيبر، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال، مستهدفةً "بصلية صاروخية نوعية"، قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية جنوبي ‏حيفا، و"بصلية صاروخية نوعية" أخرى، ثكنة بيت ليد شرقي نتانيا.

ويُذكر أنّ كشف المقاومة عن هذه الصواريخ النوعية، يأتي بعدما نشر الإعلام الحربي في حزب الله فيديو جديداً بعنوان: "سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".

وبالفيديو أظهر حزب الله جزءاً من قدرات المقاومة وجاهزيتها على صعيد الصواريخ.





