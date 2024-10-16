الجامعة العربية الأمريكية تحتفي بشهر أكتوبر الوردي بيوم توعوي للوقاية من سرطان الثدي

وطن: احتفت كلية التمريض في الجامعة العربية الأمريكية بشهر أكتوبر الوردي، بتنظيم يوم توعوي للوقاية من سرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع مستشفى المطلع في القدس، تخلل اليوم، محاضرة تثقيفية، وفحص وتصوير الثدي الاشعاعي، وتدريب طلبة الكلية على آلية الفحص الذاتي.

وأشارت عميد كلية التمريض في الجامعة الدكتورة لبنى حرازنه، أن الجامعة، سنويا كما العالم، تحتفي بشهر أكتوبر الوردي، وتنظم العديد من الأنشطة لتوعية نساء المجتمع المحلي من سرطان الثدي وآلية الوقاية منه، مشيرة إلى أن هذا اليوم تم بالتعاون مع مستشفى المطلع الذي وفر عيادة متنقله في حرم الجامعة بمدينة جنين، لإجراء الفحوصات الإشعاعية، داعية النساء، ما فوق سن الأربعين، للفحص الدوري كل عامين للاطمئنان، حيث أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يكون الشفاء منه سريعا.

وأوضحت أن الفعالية تخللها محاضرة تثقيفية استهدفت المجتمع المحلي وطلبة كلية التمريض حول مرض سرطان الثدي، وآلية الفحص وكشفه مبكرا، بالإضافة إلى تدريب الطلبة على آلية الفحص الذاتي.

من جهتها، أوضحت لنا ناصر الدين مدير البرامج المجتمعية في مستشفى المطلع، أن المستشفى وفي كل عام من شهر أكتوبر تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات مع المؤسسات الفلسطينية منها الأكاديمية من أجل توعية المجتمع المحلي على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، ويأتي ذلك من خلال الفحص الدائم، مشيرة إلى أن المستشفى وفر مختبرا متنقلا لفحص نساء المجتمع المحلي يتضمن أحدث الأجهزة، ويقوم الطاقم من أطباء وممرضين وموظفي أشعة بعمل الفحوصات.

وأكدت على أهمية توعية النساء وتشجيعهم على الفحص الدوري للثدي من أجل الوقاية من هذا المرض واكتشافه مبكرا ليكون الشفاء سريعا، موجهة الشكر إلى الجامعة العربية الأمريكية على التعاون في تنظيم هذا اليوم، ووفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذا النشاط في حرمها في مدينة جنين.