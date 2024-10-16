شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن أجزاء من كفر عقب

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الخميس 17/10/2024 عن كل من المناطق التالية :

أجزاء من كفر عقب وتشمل أجزاء من شارع مسودة بالقرب من مسجد ابن رواحة والمجاورين ، إسكان أبو اصبع والمجاورين ، إسكانات جوهرة الرشيد والمجاورين ، إسكان مصايف كفرعقب 2 والمجاورين ، إسكان الحلواني والمجاورين.



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق