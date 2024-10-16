مصادر عبرية: "الشاباك" يعتقل مستوطنا جندته ايران لاغتيال عالم إسرائيلي

وطن: كشفت وسائل اعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن قضية تجسس جديدة لصالح إيران ضد "إسرائيل".

وقالت وسائل الاعلام، إن جهازي "الشاباك" والشرطة اعتقلا المستوطن فلاديمير فارهوفسكي (35 عاما)، من سكان "بيتح تكفا"، الذي كان يؤدي مهام مختلفة لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.

وأضافت: "عرف فلاديمير أنه على اتصال بجهة (معادية)، وقام بمهام لهم مثل الكتابات على الجدران، وتعليق اللافتات، وجمع معلومات عن جهة صهيونية".

وتابعت: "لاحقا – وافق على تنفيذ مهمة تصفية عالم صهيوني مقابل 100 ألف دولار، وجهز نفسه بالسلاح لهذا الغرض."

وختمت: "سيتم تقديمه هذا الصباح إلى جلسة استماع بشأن تمديد اعتقاله وسيتم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده".

وقبل أيام قليلة، أعلنت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بتجنيد مستوطنين.

