الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل

وأفاد الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال داهمت حي بيت زعته شرق البلدة وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت الأسير المحرر محمد سامي حسن منصور صبارنة (32عاما)، ونقلته عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته إلى معسكر مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب شمال الخليل الشاب هيثم عياد، واقتادته الى جهة غير معلومة.

ومن الجدير بالذكر، ان قوات الاحتلال انسحبت من بلدة حلحول شمال الخليل إثر اقتحام استمر من الليلة الماضية الى ساعات هذا الصباح، حيث دارت مواجهات في حي الذروة والنبي يونس بالبلدة، واطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ نقل لتلقي العلاج في المشفى، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عدة ساعات وحققت معهم ميدانيا قبل اطلاق سراحهم.

كما نصبت تلك القوات حواجز عسكرية على جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين واعاقت مرورهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.